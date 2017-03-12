Варшава, 12 марта, 2017, 13:00 — ИА Регнум. Юноши и девушки Польши (15−24 лет) предпочитают правых и консервативных политиков и отвергают ныне правящую польскую партию «Право и Справедливость» (PiS). Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного Институтом общественных дел (ISP) в конце января — начале февраля сего года. Отвечая на вопрос о политических предпочтениях, 22% респондентов охарактеризовали их как правые, 44% — как правоцентристские. Левых взглядов придерживаются 8% опрошенных, левоцентристских — 24%. Затруднились ответить 2% респондентов.

PAP/Bartłomiej Zborowski Скоро, уже скоро

Среди существующих ныне в Польше политических партий наибольшей популярностью среди юношей и девушек пользуется движение «Кукиз'15» (Kukiz'15), основанное 28 июля 2015 года известным рок-музыкантом Павлом Кукизом и стоящее на правых позициях. Напомним, что Кукиз выступает против «засилья партий в стране». Он участвовал в выборах президента Польши в 2015 году и занял третье место, собрав 21% голосов. На выборах в Сейм Польши в том же году «Кукиз'15» вступило в альянс с националистами из «Национального движения» (Ruch Narodowy), получив 40 мест в нижней палате парламента. Ему симпатизируют 27% молодых поляков.

На втором месте — партия «Свобода» (Wolność) — консервативно-либеральная партия евроскептиков, учрежденная сторонниками депутата Европейского парламента Януша Корвин-Микке. Напомним, что этот политик по исповеданию католик, при этом осуждает папу Римского Франциска за его «социализм». Корвин-Микке рассматривает демократию как «самую дурацкую систему в мире». Считает, что европейская цивилизация достигла своего пика в ХIХ веке, а исламская цивилизация скоро покорит Европейский союз. Сторонник налаживания отношения Польши с Россией, в декабре 2015 года посетил Крым. Партию «Свобода» выбирают 19% молодых поляков.

14% отдают свои симпатии партии «Современная» (Nowoczesna) Рышарда Петру, 13% — «Праву и Справедливости» и столько же «Гражданской платформе» (РО). При этом, что касается негатива, на следующих выборах в Сейм 54% респондентов не собираются голосовать за PiS, 52% отказывают в поддержке Польской крестьянской партии (PSL) и 51% — Союзу левых демократических сил (SLD). Наименьший антирейтинг у движения «Кукиз'15», ему не готовы отдать свои голоса 23% опрошенных.

Как отмечают в этой связи аналитики Института общественных дел, молодые поляки в массе своей дистанцируются от системных политических партий и демонстрируют очень высокое нежелание иметь дело с правящей партией «Право и Справедливость», которую, вероятно, считают частью политического истеблишмента и не верят ее антисистемной риторике, которая принесла успех PiS на выборах 2015 года.