Вашингтон, 12 марта, 2017, 12:40 — ИА Регнум. Американские дипломаты призывают не устраивать «охоту на ведьм» по отношению к Российской Федерации и её послу в Вашингтоне Сергею Кисляку. Об этом сегодня, 12 марта, пишет The Hill.

Lord Mountbatten Сергей Кисляк

Напомним, фигура российского посла в США для американских политиков стала своеобразной «черное меткой». Все началось с бывшего советника президента по национальной безопасности генерала Майкла Флинна. Подконтрольные демократам СМИ растиражировали информацию о том, что Флинн встречался с послом Кисляком и обсуждал антироссийские санкции. При этом Флинн якобы не передал полностью содержание своего разговора с Кисляком вице-президенту Майклу Пенсу. Это стоило Флинну должности.

Далее разговоры с послом Кисляком стали роковыми для генерального прокурора США Джеффа Сешнса. Скандал вокруг Сешнса разгорелся после слушаний в сенате Конгресса США по утверждению его кандидатуры на пост министра юстиции. Демократы спросили Сешнса, что он знает о контактах команды президента США Дональда Трампа с русскими в ходе предвыборной кампании и сразу после выборов. Он ответил, что ничего не знает о подобных контактах и сам тоже не общался с представителями РФ.

После утверждения Сешнса на пост генпрокурора США подконтрольные демократам СМИ растиражировали информацию о том, что Сешнс на самом деле встречался с посолом Российской Федерации в Вашингтоне Сергеем Кисляком в период выборов президента США.

На генпрокурора сразу же обрушился шквал демократической критики. В Конгрессе демократы начали требовать его отставки. Однако президент Трамп заявил, что полностью доверяет Сешнсу, а все обвинения в адрес генпрокурора беспочвенны.

Сам Сешнс заявил журналистам, что действительно встречался с Кисляком, но это были обычные рабочие встречи, которые регулярно происходят на Капитолийском холме между американскими законодателями и представителями других государств. Генпрокурор подчеркнул, что никогда не обсуждал с Кисляком выборы президента США, а разговаривал о борьбе с международным терроризмом и региональных конфликтах.

Среди всего этого антироссийского угара наконец-то прозвучали трезвые слова бывших американских послов в России и других представителей американской дипломатической службы.

Старший научный сотрудник Американского совета по внешней политике (AFPC) Уэйн Мерри, работавший в России в качестве дипломата и знавший Кисляка несколько десятков лет, заявил, что попытка представить российского посланника как главного шпиона и вербовщика шпионов — это полный бред.

«Это охота на ведьм, в основе которой лежит паранойя и истерия. Обычно именно русские становятся параноидальными и истеричными. Мне очень не по себе оттого, что эти теории заговора и паранойя исходят от американцев», — заявил Мерри.

Бывший посол США в Москве Майкл Макфол также выступил в защиту Кисляка. Макфол подчеркнул, что суть работы Кисляка — это встречаться с представителями американского правительства и людьми из избирательных штабов. «И я думаю, что он хорошо выполняет свою работу. Люди должны встречаться с российским послом, и неправильно считать такие встречи преступлением или препятствовать им», — заявил Макфол.

Другой бывший посол США в России Джон Байерли заявил, что попытки представить Кисляка как главного злодея — это удар мимо цели, так как российский посланник просто выполнял свою работу, а истерия вокруг якобы существующих связях команды Трампа с русскими до добра не доведет.

Эксперт по национальной безопасности в Военно-морском колледже США, профессор Николас Гвоздев заявил, недовольство представителей Конгресса по поводу контактов с иностранными послами губительно сказывается на интересах США. «Россия остается крупным игроком, мы не можем не говорить с ними. На самом деле мы создаем препятствие для будущих дипломатических контактов с русскими, и из-за этого нам будет очень тяжело, когда с их стороны последует какой-то серьезный вызов», — пояснил Гвоздев.