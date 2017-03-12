Ташкент, 12 марта, 2017, 12:26 — ИА Регнум. Делегация Министерства иностранных дел Киргизии во главе с первым заместителем министра Динарой Кемелевой прибыла 12 марта в Ташкент для обсуждения двусторонних вопросов, сообщает МИД Узбекистана.

President.kg Флаги Киргизии и Узбекистана

«В ходе политконсультаций стороны совместно проанализируют состояние узбекско-киргизских отношений, рассмотрят предложения по их дальнейшему развитию», — говорится в сообщении.

Между двумя странами ранее существовал ряд противоречий, в том числе, по спорам вокруг совместной госграницы.

Приграничный вопрос сдвинулся с места, когда в ноябре 2016 года правительственные делегации Узбекистана и Киргизии по вопросам делимитации и демаркации согласовали позиции по 49 участкам линии госграницы.

Подробнее: Узбекистан и Киргизия согласовали 49 участков линии госграницы

Также, делегации двух стран с целью укрепления дружественных добрососедских отношений совершили по отношению друг к другу «визиты дружбы».