Тбилиси, 12 марта, 2017, 12:17 — ИА Регнум. Инцидент, который произошел 11 марта в Батуми, многие в Грузии восприняли как организованную попытку дестабилизации ситуации в стране. Как сообщают с места грузинские СМИ, противостояние началось с нарушения двумя водителями правил дорожного движения, в результате чего сотрудники патрульной полиции оштрафовали их на 50 лари. Нарушители оказали полиции сопротивление и были задержаны.

OpenClipart-Vectors Уличные беспорядки

Эти меры опротестовали находившиеся вокруг граждане, которые вступили в перебранку с полицией, а затем в знак протеста перекрыли движение по одной из центральных улиц города. В ходе противостояния были задержаны еще трое протестовавших.

Также по теме: После беспорядков в Батуми задержаны 40 человек

Волнения в Батуми: полицейские применили слезоточивый газ, есть раненые

Напряжение после этого не только не спало, но и еще больше возросло, а масштабы акции протеста расширились. Часть участников акции осталась на улице Чавчавадзе, где произошел инцидент, а другая группа лиц направилась к главному управлению полиции Батуми, где также перекрыла улицу. Часть протестующих предпринимала попытки ворваться в здание управления, а остальные кричали и призывали всех батумцев присоединиться к акции. Они требовали освобождения арестованных полицией участников инцидента.

Акция проходила шумно, митингующие несколько раз завязывали драку с сотрудниками полиции, осыпали их оскорблениями, а на призывы разойтись и открыть движение отвечали категорическим отказом.

В ответ на крайние действия участников акции, которые, в том числе, выразились и в поджоге автомобиля полиции, у здания главного управления полиции был мобилизован отряд спецназа, которому удалось очистить территорию с применением слезоточивого газа.

В результате столкновения с полицией в больницы Батуми были доставлены более 30 человек. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на министерство здравоохранения Аджарии, 15 пострадавших были сотрудниками полиции.

К протестующим присоединились члены местной организации «Единого национального движения», которые выразили им поддержку и опротестовали действия полиции. По оценке членов ЕНД, полиция вымогает у населения деньги за незначительные нарушения.

Специальное заявление в связи с процессами в Батуми было сделано и в центральном офисе партии. Соратники Михаила Саакашвили выразили крайнее возмущение происходящим и подчеркнули, что развернувшемуся в Батуми насилию предшествовал законный и мирный протест граждан в отношении конкретного сотрудника полиции. Реакцию полиции на этот протест они назвали совершенно неадекватной и подчеркнули, что процессы переросли в насилие из-за бездействия властей. Всю ответственность за развернувшиеся в Батуми события лидеры ЕНД однозначно возложили на правительство Грузии, в условиях которого, по их мнению, были полностью развалены все государственные институты, а это привело к деморализации полиции. Соратники Саакашвили считают, что подобные инциденты и насилие создают серьезную угрозу евроатлантической интеграции Грузии.

В Батуми в ночь на 12 марта прибыли министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили, начальник администрации президента Георгий Абашишвили и секретарь Совета Национальной безопасности Давид Раквиашвили.

Глава МВД провел в Батуми срочное совещание с руководством правоохранительных органов города и автономии. Оценивая ситуацию, министр заявил, что полиция применила адекватную и пропорциональную силу и сделала все, чтобы противостояние, начавшееся на одной улице, не приняло более опасные масштабы.

Действия митингующих Георгий Мгебришвили расценил как акт вандализма и подчеркнул, что подобного хаоса и беспорядков ни в этом, ни в других городах Грузии полиция не допустит.

Решением министра пять лиц, которые были задержаны в ходе акции в административном порядке, до завершения расследования инцидента были временно освобождены.

По мнению секретаря Совбеза, в настоящее время ситуация в Батуми стабильная и контролируется властями. Большинство пострадавших уже выписаны из больниц, что касается остающихся в клиниках, их здоровью никакая опасность не угрожает.

Давид Раквиашвили подчеркнул необходимость анализа ситуации и определения причин инцидента, переросшего в противостояние. По его мнению, действия митингующих в отношении полиции, отличались агрессивностью и вандализмом.

По оценке начальника администрации президента, полиция применила к митингующим абсолютно пропорциональную силу, и МВД удалось максимально предотвратить возможные негативные последствия этого протеста.

Специальные заявления в связи с происшедшим в Батуми сделали президент и премьер-министр Грузии. По оценке президента Георгия Маршвелашвили, и правительство, и участники акции должны были заботиться о нейтрализации противостояния. Он призвал правительство защищать право граждан на выражение своего мнения, а общественность — проявлять уважение к государственным институтам, так как только в этом случае Грузия сможет стать сильной, демократичной и свободной страной.

К миру и спокойствию призвал всех премьер Георгий Квирикашвили. По оценке премьера, обычный бытовой случай был использован деструктивными политическими силами с целью эскалации ситуации.

«К сожалению, указанные силы стремятся к подрыву устоев стабильности страны и умышленно провоцируют акты вандализма, совершают насилие над представителями государственных структур», — так оценил действия митингующих глава правительства Грузии. Он пообещал, что государство обеспечит охрану правопорядка и право граждан жить в мирной обстановке.