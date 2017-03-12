Калуга, 12 марта, 2017, 12:00 — ИА Регнум. Решение премьер-министра Дмитрия Медведева установить на 92 года плату за проезд по участку федеральной трассы М3 «Украина» возмутило многих калужан. Об этом заявил сегодня, 12 марта, в беседе с корреспондентом ИА REGNUM координатор движения «Общество защиты прав потребителей Калужской области» Михаил Обухов.

Пресс-служба правительства Калужской области Пункт взимания платы на автотрассе М3 «Украина»

«Из детства помню рассказ о том, как в школе дети писали сочинение на тему «Что если бы войну выиграли гитлеровцы?» И ответы детей: «Они заставили бы всех русских людей платить налоги за то, что ездят по собственной земле». И вот уже новость из нынешней России, победившей в Великой Отечественной войне: Медведев подписал постановление о том, что проезд на участке «Киевки» на территории Калужской области станет платным. Это на земле, где каждый километр полит кровью наших дедов и прадедов, которые в годы Великой Отечественной войны своими жизнями отстояли счастливое будущее своих детей и внуков. И вот теперь мы, их потомки, должны платить со своих весьма скромных доходов, чтобы проехать по дороге», — сказал Обухов.

«Может, господин Медведев что-то спутал, когда почти на 100 лет финансово закабалил калужан, жителей Брянской области и соседней Украины? Ведь, согласитесь, есть с что-то унизительное в том, когда платишь за то, чтобы проехать по родной земле, по родной области, и это — в стране — победительнице гитлеровского фашизма, в стране с богатейшими природными ресурсами. Мне стыдно перед ветеранами и перед павшими предками», — добавил общественник.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Российской Федерации установило плату за проезд по участку федеральной трассы М3 «Украина». В постановлении, подписанном председателем правительства России Дмитрием Медведевым, сказано: «Установить, что использование автомобильной дороги общего пользования федерального значения М3 «Украина» Москва — Калуга — Брянск — граница с Украиной в Калужской области осуществляется на платной основе до 1 мая 2109 года».

Уточняется, что платный режим будет действовать на участке от 124-го до 194-го километра. Те из водителей, кто не желает платить за проезд, смогут воспользоваться трассами А130 и Р132, а также дорогами общего пользования регионального значения.

Напомним, работы по обновлению трассы М3 «Украина» ведутся с 2014 года. В сентябре 2016 года движение на участке трассы М3 «Украина» было открыто, а 1 марта 2017 года на нём начали тестировать систему взимания платы.