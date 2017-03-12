Петропавловск-Камчатский, 12 марта, 2017, 11:53 — ИА Регнум. Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) рекомендует российским туристам воздержаться от посещения горных массивов в ряде районов Камчатского края в связи с лавиноопасной ситуацией. Об этом сегодня, 12 марта, сообщает пресс-служба Ростуризма.

Wpapers.ru Снежная лавина

Ранее МЧС по Камчатскому краю предупредило о серьезной лавинной опасности в ряде районов края, в том числе, в популярных туристических местах. Туристам не рекомендуется посещать лавиноопасные склоны, а туристическим компаниям следует предупреждать клиентов об угрозе.

«Ростуризм настоятельно призывает туристические компании, реализующие туры на Камчатку, предупреждать своих клиентов об угрозе схода лавин. Туристам, путешествующим по территории полуострова, федеральное агентство по туризму рекомендует воздержаться от посещения лавиноопасных склонов», — сказано в сообщении Ростуризма.

МЧС уточняет, что сход лавин возможен по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского, в том числе на территории Кроноцкого заповедника, Мильковского, Усть-Камчатского муниципальных районов, города Петропавловска-Камчатского.

Высокая лавинная опасность отмечается на склонах вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский.