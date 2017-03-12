Талица, Свердловская область, 12 марта, 2017, 11:41 — ИА Регнум. В Свердловской области рухнула крыша частного дома, в результате чего погибла трехлетняя девочка. Об этом сегодня, 12 марта, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Свердловской области.

Jan-Mallander Обвалившеяся крыша

Сообщается, что трагедия произошла в городе Талице. В частном доме по улице Южная обрушилась потолочная балка, в результате чего фрагмент потолка упал на детскую кроватку, в которой спала трехлетняя девочка. В данном доме находились ещё пять человек, они не пострадали.

По факту гибели девочки в результате обрушения перекрытий проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, девочку могло засыпать насыпным утеплителем, который находился на потолочном перекрытии. Точную причину смерти ребенка установит экспертиза.

Следствие также намеревается установить статус указанного жилого помещения и лиц, ответственных за обеспечение его надлежащего состояния.