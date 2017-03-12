Токио, 12 марта, 2017, 11:10 — ИА Регнум. В самом популярном в Японии тематическом парке Adventure World слон насмерть забил одного из сотрудников. Об этом сегодня, 12 марта, сообщает агентство «Киодо».

anujohanna Слон

Сообщается, что специалист по работе с животными из Таиланда Уичаи Мади с коллегой вошли в вольер со швабрами, чтобы почистить слона. Это стандартная процедура, которая ранее уже проводилась много раз.

Однако в этот раз слон стал заметно нервничать и резко раскачивать хоботом из стороны в сторону. Внезапно слон откинул одного из чистивших его работников хоботом прямо к железному забору. Затем слон ещё несколько раз протащил мужчину по вольеру.

Пострадавший 37-летний гражданин Таиланда был экстренно госпитализирован. Медики боролись за его жизнь, но от полученных травм он скончался.

Ветеринары пытаются выяснить причину столь агрессивного поведения слона.

Тематический парк отдыха Adventure World расположен в западной японской префектуре Вакаяма. Этот парк объединяет на одной территории зоопарк-сафари, аквариум и парк развлечений. Каждый год этот парк посещают сотни тысяч людей.