Санкт-Петербург, 12 марта, 2017, 11:04 — ИА Регнум. Обвалившийся кусок штукатурки со здания Московского вокзала в Санкт-Петербурге упал на голову мужчине, причинив черепно-мозговую травму. Инцидент в центре Петербурга произошел вечером 11 марта.

Vk.com/spb_today Падение лепнины со здания Московского вокзала (скриншот группы «ДТП и ЧП»

Первыми о ЧП сообщили очевидцы в соцсетях. «У Московского вокзала, только что, часть здания отвалилась на человека <…> на человека прям кусок бетона упал, двое успели отскочить», — сообщала одна из жительниц Петербурга.

На приложенных фото было видно, что рухнул довольно крупный фрагмент облицовки здания.

Пострадавший мужчина, гражданин Узбекистана 1991 года рождения, был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сообщает «Лайф». Однако, судя по всему, травма была неопасной: уже ночью приезжий добровольно покинул больницу.

На место происшествия приезжали сотрудники МЧС и полиции, опасный участок был огорожен сигнальной лентой. Полиция ведет проверку по факту происшествия.

Здание Московского вокзала было построено в 1847—1851 годах по проекту архитектора К. А. Тона при участии К. А. Желязевича. Фасад здания выполнен в стиле ренессанс. В его облике архитектор использовал мотивы ратушей западноевропейских городов.