Кингисепп, Ленинградская область, 12 марта, 2017, 10:44 — ИА Регнум. Житель Ленинградской области подорвался в собственной квартире. Об этом сегодня, 12 марта, сообщает Life. Сообщается, что инцидент произошел в микрорайоне Касколовка в Кингисеппе.

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Местный житель накануне вечером принес домой некий ржавый предмет. По предварительным данным, это мог быть старый боеприпас времен Великой Отечественной войны.

Как рассказали соседи, в квартире пострадавшего раздался громкий хлопок. Молодой человек получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

В деле разбираются следователи. По предварительной версии, молодой человек пострадал при неосторожном обращении с ржавым предметом.

В квартире крупных разрушений нет.