Калуга, 12 марта, 2017, 10:42 — ИА Регнум. Сразу два уголовных дела возбуждено в отношении бухгалтера Калужского областного драматического театра. Об этом на встрече с журналистами сообщил начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД России Сергей Кротов, сообщает калужский интрнет-портал kp40ru.

Иллюстрация к произведению Гоголя «Мертвые души». Второй том, одна из послеедних глав. Генерал-губернатор держит речь перед чинным собранием

Так, по версии следствия, более года бухгалтер калужского театра получала заработную плату за «мертвые души». В настоящее время в рамках уголовного дела о «присвоении или растрате чужого имущества» в театре проходит проверка. Сумма, которую таким образом удалось похитить бухгалтеру, пока не называется.

Вместе с тем руководители управления МВД подчеркнули, что директор калужской драмы был не в курсе этих злоупотреблений.

В этом усомнились пользователи социальных сетей, которые уверены в обратном: директор театра — депутат областного Законодательного собрания, заслуженный работник культуры РФ Александр Кривовичев — не мог не знать о махинациях с «мертвыми душами», так как руководитель организации лично подписывает ведомость на выдачу зарплаты.

Другие пользователи интернета полагают, что некие «злые силы копают» под Кривовичева, чтобы вынудить его уйти из театра на пенсию.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, в 2016 году калужскими полицейскими выявлено свыше 430 преступлений экономической направленности. Из них 24 преступления, связанных с хищением или освоением бюджетных денежных средств. Каждое третье экономическое преступление, совершенное в регионе, — это преступление против собственности, основную часть которых составляет присвоение или растрата вверенного имущества.