Мадрид, 12 марта, 2017, 10:23 — ИА Регнум. «Владимир Путин и Реджеп Эрдоган налаживают контакты и исключают разделение Сирии, — пишет газета. — Лидеры двух стран сошлись во мнении, что принцип территориальной целостности Сирии должен соблюдаться, это является необходимым условием для урегулирования сирийского кризиса и приведения обстановки в стране в нормальное состояние. Об этом сказал Владимир Путин на пресс-конференции, состоявшейся после переговоров».

Kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

«Президент Турции также призвал поддерживать территориальную целостность Сирии, — подчеркивает московский корреспондент испанского СМИ Хавьер Колас. — При этом Анкара выступает против создания курдской автономии в северной части соседнего Ирака».

Журналист считает, что «Путин выразил осторожный оптимизм и надежду, что объединение усилий всех влиятельных стран, в том числе США позволит укрепить режим прекращения огня и создаст условия для развития процесса политического урегулирования путем мирных переговоров между правительством Асада и вооруженной оппозицией». Президент РФ рассчитывает, что будет достигнута координация военных действий обеих стран в Сирии — об этом два лидера также вели речь на встрече».

«Благодаря скоординированным действиям России, Турции и Ирана, перемирие в Сирии в целом состоялось и насилие уменьшилось», — цитирует российского лидера El Mundo.