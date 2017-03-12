Москва, 12 марта, 2017, 10:25 — ИА Регнум. Гражданка Российской Федерации Ольга Севастиди, осужденная за государственную измену и помилованная президентом Владимиром Путиным, вышла на свободу. Об этом сегодня, 12 марта, сообщает телеканал RT.

jhusemannde Растегнутые наручники

Сообщается, что сегодня Севастиди была выпущена на свободу из следственного изолятора «Лефортово» в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании жительницы Сочи Оксаны Севастиди, приговоренной к семи годам лишения свободы за государственную измену. В документе глава государства отметил, что руководствовался в своем решении «принципами гуманности». Указ должен вступить в силу через 5 дней после официального опубликования.

Напомним, в 2008 году Севастиди, проживавшая в Сочи, отправила своему приятелю в Грузию сообщение о том, что колонна российских танков движется в направлении Абхазии. В марте 2016 года женщину признали виновной в государственной измене. В декабре того же года Владимир Путин, выступая на ежегодной большой пресс-конференции, обещал ознакомиться с делом Севастиди. Он отказался комментировать судебное решение, однако выразил мнение, что в этом случае подход мог быть «слишком жестким».

В конце января 2017 года пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что необходимые запросы, содержащие просьбу разъяснить ситуацию с Севастиди, переданы соответствующим ведомствам. Он добавил, что Путин разбирается в инциденте и ожидает разъяснений.

Ранее сообщалось, что адвокаты Севастиди намерены добиваться в суде отмены обвинительного приговора, чтобы снять со своей клиентки судимость.