Анкара, 12 марта, 2017, 10:23 — ИА Регнум. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым осудил действия нидерландских властей, которые не позволили министру по делам семьи и социальной политике Турции Фатме Бетуль Сайян Кайе войти на территорию турецкого генерального консульства в Роттердаме. Йылдырым пообещал самые жесткие ответные меры на эти недружественные действия со стороны властей Нидерландов. Слова премьер-министра Турции передает сегодня, 12 марта, агентство Anadolu.

Logom Бинали Йылдырым

Йылдырым напомнил, что что министр по делам семьи и социальной политике Турции Фатма Бетуль Сайян Кайе находилась в Европе с целью информирования граждан Турции, проживающих на территории стран Евросоюза, о конституционных поправках, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции. То, что произошло в Роттердаме, Йылдырым назвал «большим дипломатическим скандалом».

«Мы решительно протестуем против действий властей Нидерландов. Ответные меры Анкары будут предельно жесткими. Давление на Турцию и министра, обладающего дипломатической неприкосновенностью, недопустимы», — сказал глава турецкого правительства.

Он также отметил, что несмотря на дипломатические усилия Анкары, так и не удалось организовать встречу турецкого министра с соотечественниками в Роттердаме.

Йолдырым отметил, что «друзья из стран Европы», которые очень любят рассуждать о демократии и свободе, в итоге сами проявили вопиющее неуважение к правам человека.

Всех турок, проживающих в Нидерландах, Йылдырым призвал к спокойствию и попросил их не поддаваться на провокации. «Лучшим ответом для подобного рода фашистских методов станет референдум 16 апреля», — сказал турецкий премьер-министр.