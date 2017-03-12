Вашингтон, 12 марта, 2017, 10:10 — ИА Регнум. Следователи США, которые ведут расследование, касающееся публикации на портале WikiLeaks с секретными данными ЦРУ, считают, что за этой масштабной утечкой могут стоять ранее работавшие на управление подрядчики. Об этом сегодня, 12 марта, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Флаг ЦРУ

Напомним, портал WikiLeaks начал серию публикаций секретных документов ЦРУ. Администрация портала утверждает, что в их руки попал огромный пакет документов из внутренней закрытой сети Центрального разведывательного управления США, которые проливают свет на многочисленные нарушения законодательства и прав человека этой американской спецслужбой.

На основании первой партии опубликованных документов, можно сделать вывод, что американское консульство во Франкфурте-на-Майне (Германия) представляет из себя «хакерский центр» ЦРУ, который действует в киберпространстве Европы, Африки и Ближнего Востока.

При этом деятельность хакеров, работающих на ЦРУ, прикрывается государственным департаментом США, который выдало этим хакерами дипломатические паспорта. Один из опубликованных документов представляет собой список инструкций для направляющихся во Франкфурт-на-Майне «кибервзломщиков». На вопрос о целях пребывания в консульстве сотрудникам этого дипломатического ведомства рекомендовано отвечать, что хакеры занимаются техническими консультациями.

WSJ пишет, что американские следователи, которые ищут источник этой масштабной утечки, обнаружили «цифровой след», указавший на группу разработчиков программного обеспечения, которая сотрудничает с ЦРУ.

Утверждается, что эта группа проектирует инструменты, которые ЦРУ использует для взлома смартфонов, персональных компьютеров и телевизоров, имеющих выход в интернет. 9 марта следователи допросили группу подрядчиков в двух компаниях в штате Виргиния. Никаких задержаний пока не проводилось.