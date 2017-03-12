Астрахань, 12 марта, 2017, 09:56 — ИА Регнум. В Астрахани в деле о гибели семьи их трех человек в гостинице «Кристалл» появился второй подозреваемый. По информации пресс-службы регионального следственного управления СКР, в настоящее время задержан владелец гостевого дома. Предпринимателю грозит до десяти лет лишения свободы.

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Это уже второй задержанный по уголовному делу, возбужденному по статье об оказании «услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники полиции задержали директора «Кристалла».

Следственными органами будет дана правовая оценка действиям администрации Астрахани и представителям газовой службы, которые каким-либо образом имели отношение к строительству данного здания и вводу в эксплуатацию газового оборудования, пишет «Российская газета».

Напомним, тела трех постояльцев были обнаружены в Международный женский день в одной из комнат гостевого дома в Ленинском районе Астрахани. Семейная пара с ребёнком вселилась в гостиницу вечером 7 марта, а на следующий день должна была выехать. В областной центр жители села Мумра Ирянинского района приехали, чтобы отдохнуть на праздник.

Причиной смерти стало отравление угарным газом. Как выяснилось в ходе проверки, колонка, установленная в гостиничном номере, была неисправна, как и дымоход, и вентиляционный канал.

По ходатайству прокурора Ленинского района города эксплуатация гостиницы приостановлена. Эксплуатация средства размещения может возобновиться не ранее, чем суд примет решение по существу гражданского дела.

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