Сухум, 12 марта, 2017, 09:41 — ИА Регнум. Президент Абхазии Рауль Хаджимба проголосовал на парламентских выборах в республике. Об этом сегодня, 12 марта, сообщают местные СМИ.

Kremlin.ru Рауль Хаджимба

Сообщается, что Хаджимба проголосовал в сухумской средней школе №14, в которой размещен избирательный участок №2.

Хаджимба выразил надежду, что выборы пройдут без каких-либо нарушений. «В парламент должны прийти люди, понимающие, зачем они идут во власть, патриоты. Место в Народном Собрании должны занимать люди ответственные — маразму и радикализму не место в парламенте», — сказал Хаджимба после того, как опустил бюллетень в урну для голосования.

Всего в Абхазии открылись 152 избирательных участка.

Народное собрание Абхазии состоит из 35 депутатов. На депутатские мандаты претендуют 137 кандидатов. 113 из них выдвинуты инициативными группам, остальные 24 выдвинуты политическими партиями Абхазии.