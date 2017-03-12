Барнаул, 12 марта, 2017, 09:51 — ИА Регнум. Алтайские проекты по развитию туристической отрасли получили высокую оценку в ходе XII Международной туристической выставке «Интурмаркет-2017», которая сейчас проходит в Москве. Об этом, в частности, сообщили первый вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко и руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов. Подробности сообщает официальный сайт Алтайского края.

Пресс-служба губернатора Алтайского края Заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко

«Алтайский край входит в регионы-лидеры туристической отрасли наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Татарстаном, Краснодарским краем. У них есть потенциал, созданный природой или историей. В Алтайском крае создают по сути новый туристический кластер, используя климатические и природные возможности. Я очень высоко оцениваю эту работу», — заявил Виталий Мутко.

Пресс-служба губернатора Алтайского края Алтайский край на XII Международной туристической выставке «Интурмаркет-2017» в Москве

Такого же мнения придерживается и руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов. «Алтайский край является одним из лидеров развития внутреннего и въездного туризма в стране. Его богатая экспозиция на «Интурмаркете» раскрывает регион с разных сторон. Меня радует, что в край ежегодно приезжают более 2 млн человек. Это очень хороший показатель, и рост турпотока будет продолжаться во многом именно благодаря активной позиции, которую занимает губернатор Александр Карлин. Появляется желание вновь и вновь приезжать в край», — подчеркнул он.

По данным алтайского регионального управления по туризму, Алтайский край является стратегическим партнером выставки «Интурмаркет-2017» и в этом году представляет внушительную экспозицию региона площадью 800 квадратных метров. Свои уникальные возможности на главной выставочной площадке туристской индустрии страны демонстрируют более 60 организаций региона, среди которых муниципальные образования (Барнаул, Белокуриха, Алтайский район), более 20 туристских компаний и средств размещения из Барнаула и Белокурихи, санаторно-курортные учреждения, народные мастера и ремесленники, товаропроизводители. Отдельным блоком на стенде представлены проекты, включенные в целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 — 2018 годы)», и инвестиционные кластеры.

Стенд региона в международном выставочном центре признан самым большим среди регионов страны. Визуальная концепция его оформления основана на необходимости представления различных туристских продуктов, которые способен предложить регион (сельский, экологический, оздоровительный, детский, активный, познавательный, деловой и др. виды туризма), а также инвестиционных проектов в сфере туризма. Так, кузнец Анна Билецкая для выставки выковала фонарь в старинном стиле, на стенде представлены ее подсвечники, светильники и пара лебедей — символ любви, верности и зимнего туризма в Алтайском крае.

По оценке губернатора Александра Карлина, в 2016 году Алтайский край посетили более 2 млн человек.

«Это хороший показатель. Причем идет постоянное нарастание турпотока из Азии — к нам едут из Японии, Кореи, Китая. Гости из Азии предпочитают оздоровительный туризм. Такие туристы правильно определяют экологически чистые объекты», — отметил Александр Карлин. Еще одной интересной тенденцией стало увеличение турпохода из Германии.

«Часть из них — наши бывшие соотечественники, их родственники», — отметил Карлин. Также он подчеркнул, что увеличением турпотока в регионе увеличивается число объектов для приема гостей. «Создание адекватной инфраструктуры — неотъемлемая часть этой работы. В прошлом году около 30 новых объектов создано в крае», — отметил губернатор.

Узнаваемым брендом Алтай считает директор компании «Арго» Ирина Слесарева. «Прошлый год был особенный, это был год российского туризма, и он был успешным для Алтайского края. У нас появились новые партнеры, в том числе и благодаря выставкам, был большой интерес к нашим программам. В этом году мы представляем экскурсионные туры и маршруты по Алтаю, классические туры: много природы, плюс этнография, история, гастрономия. Новая тенденция — наши туры проходят регулярно, даже если будет один турист», — Ирина Слесарева.

Большого количества гостей Алтайского края по итогам выставки ожидает генеральный директор компании «Царская псовая охота» Кристина Гагулина. «Конечно, представим на стенде новые туры: стрелковый, охот-шоу с птицами. Ждем большое количество посетителей», — подчеркнула она.

Новинками, демонтирующими на выставке богатый туристско-рекреационный потенциал региона в этом году стали: сельский туризм, лечебно-оздоровительный туризм и интерактивная зона. Центральной частью стенда региона и местом притяжения посетителей выставки является 3D-инсталляция, отражающая тематику Года экологии в России и 80-летия Алтайского края. Особая зона отведена экологически чистым продуктам, произведенным в Алтайском крае, в том числе продуктам для детского питания.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее министр культуры РФ Владимир Мединский на открытии международной туристической выставки «Интурмаркет» в Москве сообщил, что въездной туризм в Российскую Федерацию в прошлом году вырос на 7%.