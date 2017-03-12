Батуми, Грузия, 12 марта, 2017, 09:37 — ИА Регнум. Глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили сообщил, что в ходе беспорядков и погромов в Батуми задержаны 40 человек. Заявление главы МВД Грузии приводит сегодня, 12 марта, телеканал «Рустави 2».

ROOKIE23 Задержание

Мгебришвили сообщил, что в ходе полицейской спецоперации в Батуми задержаны 40 человек. Идет процесс их идентификации. «Все провокаторы и организаторы беспорядков будут наказаны по всей строгости закона», — подчеркнул министр внутренних дел.

Также Мгебришвили призвал всех законопослушных граждан оставаться дома, пока власти не наведут окончательный порядок в Батуми.

В свою очередь министр здравоохранения Аджарии Заал Микеладзе сообщил журналистам, что в течение ночи, когда на улице Чавчавадзе бушевали погромщики, в батумские больницы обратились 33 пострадавших, среди них 15 сотрудников полиции. Микеладзе отметил, что, в основном, речь идет о легких травмах и легкой интоксикации газом, который применяла полиция.

Беспорядки в Батуми вспыхнули из-за, казалось бы, незначительного инцидента. 11 марта сотрудник патрульной полиции выписал одному из батумских автомобилистов штраф за нарушение правил дорожного движения. Очевидцы позже рассказывали, что при этом полицейский словесно оскорбил водителя.

Возмущенного водителя поддержали находившиеся рядом местные жители. Произошла потасовка со стражами порядка. На место происшествия прибыли дополнительные наряды полиции, которые задержали шесть человек за оказание сопротивления стражам порядка.

Но возмущение местных жителей не утихло. В ночь на 12 марта перед зданием управления полиции Батуми собрались более тысячи человек. Они устроили акцию протеста с требованием отставки нового начальника патрульной полиции Малхаза Батиашвили. Протестующие утверждали, что после того, как Батиашвили стал начальником патрульной полиции, городским автомобилистам стали выписывать крупные необоснованные штрафы.

Акция протеста очень быстро переросла в погром. На улице Чавчавадзе были разбиты витрины магазинов, повреждены тротуары, ограждения и светофоры, сожжено множество автомобилей.

В город был введен спецназ, который с помощью слезоточивого газа и резиновых пуль разогнал погромщиков. Сейчас ситуация в Батуми контролируется властями.