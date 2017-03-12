Нью-Дели, 12 марта, 2017, 09:17 — ИА Регнум. Индийская полиция обнаружила в лесной зоне к югу от столицы страны — Дели — сертификат на присуждение Нобелевской премии мира, который был ранее украден у индийского лауреата Кайлаша Сатьярти. Об этом сегодня, 12 марта, пишет издание Hindu со ссылкой на индийскую полицию.

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В начале февраля этого года квартира Сатьярти на юге Дели была ограблена. Сам лауреат Нобелевской премии мира находился в этот момент в Латинской Америке. Полиции понадобилась почти неделя, чтобы задержать подозреваемых.

При обыске у них была обнаружена копия наградной медали Сатьярти. К счастью, оригинал он отдал на хранение в музей Президентского дворца. А вот сертификат у похитителей не нашли.

Допросы грабителей также не дали никакого результата, так как для них сертификат был просто непонятной бумажкой, которую они выкинули и не придали этому значения. В поисках сертификата на Нобелевскую премию мира были задействованы 15 офицеров полиции.

Стражи порядка вместе с собаками-ищейками прочесали все районы Дели, в которых орудовали бандиты после ограбления квартиры Сатьярти и до момента их задержания. Была задействована конная полиция.

11 марта полиции улыбнулась удача — сертификат был найден в лесной зоне на юге Дели близ границы со штатом Харьяна. Ценная бумага не пострадала, так как была помещена в водонепроницаемый пакет.

Напомним, лауреат Нобелевской премии мира 2014 года Кайлаш Сатьярти является основателем организации «Бачпан Бачао Андолан», которая борется против эксплуатации детей и рабства.