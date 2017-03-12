Сухум, 12 марта, 2017, 08:55 — ИА Регнум. В Абхазии сегодня, 12 марта, началось голосование на парламентских выборах.

OpenClipart-Vectors Выборы

В республике открылись 152 избирательных участка. В ближайшее время действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба проголосует в сухумской школе №14, где расположен избирательный участок № 2 пятого избирательного округа.

Всего за места в однопалатном абхазском парламенте борются 137 кандидатов в 35 одномандатных округах. Из них 113 кандидатов выдвинуты инициативными группами, 24 — политическими партиями.

Шесть кандидатов выдвинула партия «Форум народного единства Абхазии», партия «Амцахара» выдвинула семь кандидатов, партия «Аинар» — восемь кандидатов, «Народный фронт за справедливость и развитие» — трех кандидатов.

«Форум народного единства Абхазии» считается партией, на которую опираются нынешние власти республики. Партия «Амцахара» представляет оппозицию. Партии «Аинар» и «Народный фронт за справедливость и развитие» считают себя центристскими.

Согласно абхазскому законодательству, в избирательном округе побеждает тот кандидат, который набрал 50% плюс один голос. Если никто из кандидатов не преодолел этот порог, то назначается второй тур. Повторное голосование должно пройти в течение двух месяцев со дня первого тура. В Абхазии выборы считаются состоявшимися, если проголосовали как минимум 25% избирателей.