Антананариву, 12 марта, 2017, 08:08 — ИА Регнум. Островное государство Мадагаскар накрыл тропический циклон «Энаво». Об этом сегодня, 12 марта, сообщает AFP со ссылкой на исполнительного секретаря мадагаскарского Национального бюро по уменьшению опасности и борьбе со стихийными бедствиями (BNGRC).

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Сообщается, что мощный тропический циклон «Энаво» достиг северо-восточного побережья острова во второй половине дня 7 марта. Порывы ветра достигали 300 километров в час.

Стихийное бедствие затронуло 176 тысяч человек. Власти открыли 136 центров для размещения пострадавших от циклона. Более 116 тысячам человек пришлось покинуть свои дома из-за повреждений. В специальных центрах были размещены 53 тысячи человек.

Ранее сообщалось о 38 погибших в результате разгула стихии и 180 раненых. Теперь число жертв циклона возросло до 50 человек.