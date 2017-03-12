Лондон, 12 марта, 2017, 07:44 — ИА Регнум. Глава британского правительства Тереза Мэй собирается потребовать от руководства Европейского союза выплатить королевству 9 млрд фунтов стерлингов (почти $11 млрд) британских активов, хранящихся в Европейском инвестиционном банке (ЕИБ), после запуска процедуры Brexit. Об этом сегодня, 12 марта, пишет газета Sunday Times.

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Сообщается, что власти Великобритании намерены потребовать от Евросоюза вернуть свою долю в фондах Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) после того, как в королевстве будет запущена статья 50 Лиссабонского договора о выходе из Европейского союза. На данный момент Лондон имеет 16-процентную долю в капитале ЕИБ. Это порядка €10 млрд.

Уточняется, что соответствующее правовое заключение было составлено юристом Мартином Хоувом и передано в британский департамент по выходу из Евросоюза (DExEU).

Напомним, ранее эксперты правительства Великобритании пришли к выводу, что королевство юридически не обязано выплачивать Европейского союзу €60 млрд по заключенным ранее соглашениям, после того, как покинет наднациональное объединение. Для Лондона, который и так понесет существенные экономические издержки от выхода из ЕС, такая выплата может стать очень серьезным ударом.

Британский телеканал Sky News со ссылкой на источники сообщает, что в ночь на 14 марта палата лордов британского парламента может одобрить законопроект о Brexit без поправок. Это позволит Кабинету министров немедленно запустить процедуру выхода из Европейского союза.

На 14 марта запланирован отчет премьер-министра Мэй перед палатой общин о результатах прошедшего в Брюсселе саммита Евросоюза. Вполне возможно, что премьер-министр воспользуется этим выступлением для того, чтобы объявить о старте процедуры выхода из Евросоюза.