Гаррисберг, США, 12 марта, 2017, 07:40 — ИА Регнум. Сильный пожар, начавшийся в американском городе Гаррисберг, штат Пенсильвания, стал причиной гибели трехлетней девочки. Еще двое детей и сотрудник пожарной службы в критическом состоянии доставлены в больницу, сообщает 11 марта WAVY-TV со ссылкой на заявление начальника пожарной охраны города Брайна Энтерлайна.

taschi1580 Пожар

Источником пожара стал заряжающийся в доме гидроскутер. В результате взрыва устройства загорелся весь дом.

По словам Энтерлайна, трехлетняя девочка при взрыве погибла на месте. Кроме нее в доме находились еще двое детей, в тяжелом состоянии они были доставлены в ближайшую клинику по воздуху.

Также сообщается, что спешивший к месту трагедии лейтенант пожарной службы Деннис Дево был сбит пьяным водителем, с серьезными травмами он был доставлен в больницу.