Батуми, Грузия, 12 марта, 2017, 07:31 — ИА Регнум. Грузинская полиция и спецназ на рассвете 12 марта полностью очистили в городе Батуми улицу Чавчавадзе от демонстрантов, которые устроили ночью беспорядки. Об этом сегодня сообщает агентство Sputnik.

Police.ge Грузинский полицейский

Сообщается, что радикально настроенные группы молодежи, устроившие погром на улице Чавчавадзе, не оказывали серьезного сопротивления. Как только на улице появился спецназ, часть протестующих покинула улицу. Оставшиеся были вытеснены с территории, прилегающей к зданию городской полиции. Спецназ и полиция использовали резиновые пули.

К 7:00 по местному времени общественный порядок в Батуми был восстановлен. На улице Чавчавадзе работает полиция и пожарные службы города. По городу идут задержания участников беспорядков. Точное число задержанных пока не сообщается.

Городские коммунальщики приступили к приведению улицы в порядок. Мэрия Батуми оценивает размер ущерба. По информации местных властей, на улице Чавчавадзе протестующие повредили тротуары, разбили витрины магазинов, уничтожили заграждения и светофоры, а также сожгли множество автомобилей.

Напомним, протесты в Батуми начались после того, как двое жителей города были задержаны властями. При задержании возник конфликт между местными жителями и стражами порядка. Протест ширился, и толпа жителей Батуми собралась перед зданием управления полиции.

Протестующие потребовали отставки руководства полиции Батуми, которое, по их мнению, завышает штрафы за нарушение правил дорожного движения. Известно, что двое задержанных, с которых все началось, были автомобилистами. Через какое-то время протест перерос в погром.