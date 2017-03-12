Пекин, 12 марта, 2017, 07:20 — ИА Регнум. Смертная казнь в Китае назначается разумно, и в случае ее применения строго контролируются, сообщил верховный судья Верховного народного суда Чхоу Цян, передает агентство «Синьхуа» в воскресенье, 12 марта.

Стефано Усси. Казнь. XIX век

На прошедшем 12 марта третьем пленарном заседании пятой сессии XII всекитайского собрания народных представителей в Большом зале Пекина верховный судья Верховного народного суда КНР представил рабочий отчет о деятельности ведомства.

По словам Чхоу Цяна, начиная с 2007 года, когда Верховный народный суд получил право пересмотра всех вынесенных решений с присуждением высшей меры наказания, случаи применения смертной казни строго контролируются.

В докладе не приводится точное количество смертных приговоров за 10-летний период, но сообщается, что высшая мера назначается незначительному числу преступников за чрезвычайно тяжкие преступления.

При рассмотрении дел китайские суды всех инстанций умножили усилия, направленные на защиту прав человека, сообщает также источник.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным Верховного суда, с 2013 года эффективность китайских судов увеличилась на 20%. Для обеспечения прозрачности судопроизводства Верховный суд КНР выложил в сеть свыше 26 млн судебных документов.