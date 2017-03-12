Махачкала, 12 марта, 2017, 06:54 — ИА Регнум. В Дагестане болельщики на открытом чемпионате по ММА устроили массовую драку прямо на ринге. Инцидент произошел в субботу, 11 марта, во время поединка Владимира Минеева с представителем Дагестана Азизом Джуманиязовым. Соответствующая запись была опубликована на YouTube.

Кадр видео с сайта youtube.com канала Республика Дагестан / Republic of Dagestan Драка болельщиков

Как отмечает на своей странице «Вконтакте» клуб ММА «Горец», по завершению встречи Джуманиязов ударил ногой Минеева, поднимаясь из партера. Владимир Минеев ответил ударом кулаком по голове соперника.

Зрители на захотели оставаться в стороне, выбежали на ринг — произошла массовая драка. Позднее спортсмены принесли друг другу извинения и пожали руки.

Минеев потом написал в своем Instagram, что участие в Чемпионате Дагестана по смешанному боевому единоборству стало ярким и запоминающимся событием. В целом спортсмен позитивно оценил сам турнир.

Также он прокомментировал массовую драку (пунктуация сохранена — прим. ИА REGNUM): «В возникшей, после моего боя ситуации с соперником, нами же и была поставлена точка. Это никак не повлияло на моё отношение, к ставшей уже в определенном смысле родной, республике Дагестан и дагестанцам».

Кроме того, Владимир Минеев поблагодарил федерацию СБЕ Дагестана за возможность принять участие в чемпионате и за возможность помериться силами с сильными противниками и «обменяться драгоценным опытом».