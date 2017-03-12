Батуми, Грузия, 12 марта, 2017, 06:50 — ИА Регнум. Неутихающие в течение 12 часов акции протеста в Батуми переросли в погромы и беспорядки. Протестующие строят баррикады и жгут автомобили, сообщает 12 марта телеканал «Рустави 2».

Jason Rosenberg Панорама Батуми

Ситуация на центральной улице Батуми, где у здания управления полиции вечером 11 марта собрались недовольные граждане, продолжает накаляться, несмотря на все усилия властей. Ранее полиция отпустила шестерых человек, задержание которых стало поводом для протестной акции, однако накал страстей это не снизило, в полицейских летят камни и нецензурная брань, в ответ правоохранители применяют спецсредства: слезоточивый газ и резиновые пули.

Ближе к утру к месту беспорядков прибыли подразделения спецназа полиции. Правоохранители начали задержания наиболее агрессивных граждан.

Ранее премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили призвал граждан соблюдать спокойствие и не совершать актов вандализма и других деструктивных действий.

«Эти события показывают, что внутри страны для нагнетания ситуации были использованы деструктивные политические силы», — заявил грузинский премьер. К сожалению, «эти силы» намерено спровоцировали акты вандализма и насилия, но государство сделает все необходимое для поддержания порядка, пообещал Квирикашвили, не уточнив, какие именно «деструктивные политические силы» он имеет в виду.

Как сообщало ИА REGNUM, с обращением к гражданам выступил президент Грузии Георгий Маргвелашвили. По словам главы государства, власти будут уважать право граждан на свободу слова и свободу собраний, однако протестующие не должны переходить границы дозволенного и уважать государственные институты и закон.

Напомним, во время противостояний протестующих и полицейских в столице Аджарии были ранены более двух десятков человек, в том числе сотрудники полиции. Недовольные задержанием двух батумских водителей и вступившихся за них граждан протестующие пришли к зданию управления полиции и потребовали отставки руководства полиции Батуми.