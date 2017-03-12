Протесты в Роттердаме закончились: полиция разогнала турецких активистов
Роттердам, Нидерланды, 12 марта, 2017, 06:24 — ИА Регнум. В настоящее время голландская полиция окончательно разогнала представителей турецкой диаспоры, которые выходили на митинг к консульству своей страны в Роттердаме против политики Нидерландов в отношении членов правительства Турции. Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация.
Отмечается, что изначально на митинг собрались около двух тысяч сторонников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Тогда полиция мирно оттеснила демонстрантов от здания консульства.
Однако из-за новостей о том, что министр по делам семьи и социальной политики Турции Фатма Бетюль Сайян Кайя прибыла на машине на границу Нидерландов, но ее не пропустили на митинг, заблокировали дорогу и предложили вернуться в Германию, протестующие стали выступать активнее. Они вновь подошли к консульству.
Между участниками протеста и стражами порядка начались столкновения. Полицейские применяли против собравшихся дубинки. Активисты забрасывали правоохранителей различными предметами. Были задержаны несколько участников протестов.
Сейчас в Роттердаме ситуация относительно нормализовалась. Однако множество полицейских по-прежнему остаются на улицах и следят за порядком.
Как ранее писало ИА REGNUM, дипломатический конфликт между Турцией и Нидерландами произошел на фоне решения голландских властей запретить в стране выступления турецких политиков в поддержку конституционной реформы в Турции. Главе МИД Турции Малюте Чавушоглу Амстердам отказал в выдаче разрешения на посадку самолета. Фатма Бетюль Сайян Кайя добралась из Германии в Нидерланды на машине. Однако в страну ее не пустили, и она была вынуждена вернуться в ФРГ.
Эрдоган уже раскритиковал голландские власти за подобные действия, назвал дипломатов в Нидерландах «фашистами» и пообещал применить ответные меры.