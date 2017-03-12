Роттердам, Нидерланды, 12 марта, 2017, 06:24 — ИА Регнум. В настоящее время голландская полиция окончательно разогнала представителей турецкой диаспоры, которые выходили на митинг к консульству своей страны в Роттердаме против политики Нидерландов в отношении членов правительства Турции. Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

OpenClipart-Vectors Протест

Отмечается, что изначально на митинг собрались около двух тысяч сторонников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Тогда полиция мирно оттеснила демонстрантов от здания консульства.

Однако из-за новостей о том, что министр по делам семьи и социальной политики Турции Фатма Бетюль Сайян Кайя прибыла на машине на границу Нидерландов, но ее не пропустили на митинг, заблокировали дорогу и предложили вернуться в Германию, протестующие стали выступать активнее. Они вновь подошли к консульству.

Между участниками протеста и стражами порядка начались столкновения. Полицейские применяли против собравшихся дубинки. Активисты забрасывали правоохранителей различными предметами. Были задержаны несколько участников протестов.

Сейчас в Роттердаме ситуация относительно нормализовалась. Однако множество полицейских по-прежнему остаются на улицах и следят за порядком.

Как ранее писало ИА REGNUM, дипломатический конфликт между Турцией и Нидерландами произошел на фоне решения голландских властей запретить в стране выступления турецких политиков в поддержку конституционной реформы в Турции. Главе МИД Турции Малюте Чавушоглу Амстердам отказал в выдаче разрешения на посадку самолета. Фатма Бетюль Сайян Кайя добралась из Германии в Нидерланды на машине. Однако в страну ее не пустили, и она была вынуждена вернуться в ФРГ.

Эрдоган уже раскритиковал голландские власти за подобные действия, назвал дипломатов в Нидерландах «фашистами» и пообещал применить ответные меры.