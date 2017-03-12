Сеул, 12 марта, 2017, 06:05 — ИА Регнум. Южнокорейская компания по производству электроники и бытовой техники LG Electronics Inc. предприняла успешную попытку «оживить» свой убыточный бизнес по производству смартфонов. Так, за два дня с начала продаж было раскуплено более 30 тысяч экземпляров новинки: смартфона LG G6, сообщает в воскресенье, 12 марта, агентство Yonhap News.

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Бодро стартовавшие продажи превысили ожидания маркетологов. Начало продаж совпало с кризисом крупнейшего производителя смартфонов транснациональной компании Samsung Electronics Co, все еще не оправившейся после произошедшего в октябре минувшего года отзыва с рыков крупной партии Galaxy Note 7 в связи с неисправностью, приводившей к возгоранию аккумулятора.

Новый G6 имеет 5,7» экран с соотношением сторон 18:9 и качественным ярким дисплеем, поддерживающим технологию Dolby Vision, был представлен на ежегодной ярмарке в Испании в прошлом месяца и сразу же получил более 80 тысяч предварительных заказов.

Цена на устройство в Республике Корея составляет 775 долларов США.