Вашингтон, 12 марта, 2017, 05:52 — ИА Регнум. Представители Демократической партии США в спецкомитете Палаты представителей Конгресса по разведке сомневаются в необходимости участия в расследовании по поводу «вмешательства России» в избирательный процесс в Соединенных Штатах. Так, уже несколько политиков заявили, что могут отстраниться от этого «представления». Об это пишет газета The New York Times.

Olli Henze Кибербезопасность

Например, представитель демократов от штата Калифорния Жаклин Спир заявила, что откажется от участия в расследовании, если посчитает, что оно проводится необъективно. Она заявила, что расследование по этому поводу — это «по-настоящему важные вещи».

«Если это не легитимное и тщательное расследование, то зачем нам участвовать?», — задалась вопросам политик.

Издание отмечает, что некоторые законодатели-демократы, которые входят в комитет, заявили журналистам, что готовы отстраниться от расследования. Это возможно в том случае, если они посчитают, что разбирательство ведется предвзято или нетщательно.

Кроме того, комментирую антироссийский скандал вокруг посла РФ в Вашингтоне Сергея Кисляка из-за встречи советником Трампа по нацбезопасности Майклом Флинном, председатель спецкомитета республиканец Девин Нуньес, подчеркнул, что, по имеющийся у него информации, этими переговорами Флинн оказал услугу США. По словам Нуньеса, за это экс-советника президента стоит поблагодарить.

Напомним, что Вашингтон обвиняет Москву в организации кибератак во время президентских выборов. Администрация предшественника Дональда Трампа Барака Обамы в декабре 2016 года ввела новые санкции против России, которые коснулись некоторых российских компаний, ФСБ и Главного управления Генштаба ВС РФ. Американские власти также выслали 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих РФ дипломатических дач в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

В Москве подобные обвинения отвергают. Кроме того, доказательств «вмешательства России» в ход президентских выборов в США власти этой страны так и не предоставили.