Индия, 12 марта, 2017, 05:36 — ИА Регнум. Разрушительный пожар на фабрике фейерверков на юге Индии стал причиной гибели по меньшей мере пяти человек, сообщает в воскресенье, 12 марта, агентство «Синьхуа» со ссылкой на распространённое местными властями заявление.

tiburi Взрыв

Инцидент произошел в субботу, 11 марта, в городе Сивакаси, расположенном в 543 км южнее Ченная, административного центра южного индийского штата Тамилнад.

«Пять человек, в том числе три женщины, погибли, еще четверо получили серьезные ожоги», — говорится в заявлении местных властей. Источником пожара стал взрыв, произошедший при смешивании химических веществ.

Все погибшие и пострадавшие являются сотрудниками фабрики.

По данным полицейских, пожар уничтожил четыре ангара с легковоспламеняющимися веществами.

Власти расследуют инцидент.