Берн, 12 марта, 2017, 05:16 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу не прибудет, как было запранировано ранее, в Швейцарию 12 марта. Об этом в субботу, 11 марта, сообщил заместитель руководителя швейцарской секции Союза европейских турецких демократов Мюнира Сарукана, передает швейцарское телеграфное агентство ATS.

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Полиция Цюриха, где планировалось выступление главы внешнеполитического ведомства Турции, также подтвердила информацию о том, что встреча Чавушоглу с представителями местной турецкой общины не состоится.

Несмотря на распространенное ранее заявление МИД Швейцарии о том, что визит Чавушоглу «не представляет какой-либо повышенной угрозы», шеф полиции Цюриха заявил о том, что отмена поездки Мевлюта Чавушоглу вызвала у него «чувство большого облегчения».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что власти Нидерландов не дали разрешение на посадку самолета главы турецкого внешнеполитического ведомства. Не пустили в страну и министра по делам семьи и социальной политики Турции Фатму Бетюль Сайян Кайю, пытавшуюся проехать в Голландию на машине.

Напомним, турецкие политики пытаются провести в ЕС ряд встреч с уроженцами Турции для обеспечения поддержки проводимых в стране реформ. Между тем руководство ряда европейских стран опасается народных волнений.

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