Роттердам, Нидерланды, 12 марта, 2017, 05:12 — ИА Регнум. Мэр Роттердама Ахмед Абуталеб обвинил генерального консула Турции во лжи. Об этом сегодня, 12 марта, сообщает BNO News в своем микроблоге в Twitter.

G.Lanting Ахмед Абуталеб

По словам Абуталебы, турецкий генконсул «соврал», когда сказал, что в город никто не приедет. Хотя он был проинформирован о визите министра по делам семьи Фатмы Бетюль Саям Кайи.

Также мэр Роттердама ответил на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который ранее раскритиковал правительство Нидерландов, которое не разрешило выдавать разрешение на посадку самолета глава МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. Эрдоган тогда назвал представителей голландского ведомства «фашистами» и пообещал ответить аналогичным образом.

На это мэр Роттердама заявил: «Знают ли они, что я являюсь мэром города, который подвергся бомбардировке фашистов?».

ИА REGNUM писало ранее, что после инцидента с Чавушоглу министр по делам семьи и социальной политики Турции Фатма Бетюль Сайян Кайя заявила, что доберется до Нидерландов наземным путем. Однако голландская полиция заблокировала дорогу министру. Позже стражи порядка предложили Кайе покинуть страну и вернуться в Германию.

И Чавушоглу, и Кайя планировали попасть в Нидерландах на митинг представителей турецкой диаспоры против мер голландских властей по отношению к членам турецкого правительства. Нидерланды не выдали разрешение на проведение акции протеста.

По последним сведениям, митингующие собрались у здания консульства Турции в Роттердаме. Они выкрикивали лозунги против политики Нидерландов. Полиция применила против них дубинки. Протестующих удалось оттеснить от здания дипмиссии. Однако они не расходятся, а закидывают стражей порядка различными предметами.