Вашингтон, 12 марта, 2017, 04:49 — ИА Регнум. США стоит быть аккуратнее с антироссийской истерией. Так некоторые американские дипломаты предостерегли своих сограждан от «параноидальной охоты на ведьм». В частности речь идет о ситуации, которая сложилась вокруг посла России в Вашингтоне Сергея Кисляка. Об этом в субботу, 11 марта, сообщило издание The Hill.

Lord Mountbatten Сергей Кисляк

Старший научный сотрудник Американского совета по международным отношениям Уэйн Мерри, который проработал в РФ много лет и лично знает Кисляка, заявил, что вся это история — это, по сути, «истеричная и параноидальная охота на ведьм».

Мэрри подчеркнул, что обычно русским присуща истерия и паранойя по тем или иным причинам. В связи с этим научный сотрудник выразил разочарование по поводу того, что теперь подобные черты ярко демонстрирует американское общество.

Также экс-посол США в России Майкл Макфол, который занимал этот пост с 2011 по 2014 год, заявил, что встречи с российскими дипломатами — часть работы, поэтому неправильно делать из этих встреч преступление и препятствовать им. Макфол отметил, что Москва должна быть максимально осведомлена об американских политических интересах.

«Когда я был послом, уровень неосведомленности властей РФ меня обескураживал», — объяснил дипломат.

Джон Байерли, еще один бывший посол США в РФ с 2008 по 2011 год, пояснил, что Россия действует по принципу взаимности. То есть, если Вашингтон неправомерно поступает по отношению к Москве, то «почти всегда они ответят таким же образом».

По словам бывших послов, российский дипломат Сергей Кисляк выполнял в США свою работу. Он не давал поводов для подозрений в противозаконных связях со сторонниками президента США Дональда Трампа по время его предвыборной кампании.

Напомним, что антироссийская истерия в США, как назвали это явление сами американские политики, началась во время предвыборной президентской гонки. Так, после встреч с Кисляком из-за нападок СМИ в отставку подал советник Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн.

Кроме того, генеральный прокурор США Джефф Сешнс аналогичным образом оказался под подозрением. В результате Кисляка стали называть в США едва ли не ключевой фигурой «вмешательства России» в выборы в США.