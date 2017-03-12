Вашингтон, 12 марта, 2017, 04:11 — ИА Регнум. Американские конгрессмены запросили у Белого дома доказательства того, что по указанию предыдущего президента США Барака Обамы телефонные разговоры Дональда Трампа спецслужбы прослушивали накануне выборов. С таким требованием выступили члены спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса страны, передает The Associated Press (AP) со ссылкой на неназванный источник в аппарате законодательного органа.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По информации агентства, письмо в Белый дом с требованием предоставить доказательства прослушки направили председатель комитета республиканец Девин Нуньес, старший демократ Адам Шифф, а также другие члены Палаты представителей Конгресса.

Отмечается, что уже в понедельник, 13 марта, конгрессмены рассчитывают получить ответ от Белого дома по этому вопросу.

Как писало ИА REGNUM, ранее 45-й президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter, что по поручению Обамы в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке велось прослушивание телефонных разговоров в преддверии выборов в ноябре.

После этого Белый дом обратился к Конгрессу США с требованием провести расследование по данному поводу. Однако никаких доказательств предоставлено не было.

Позже представитель экс-главы Белого дома Кевин Льюис подчеркнул, что бывший президент не прослушивал телефон действующего американского лидера Дональда Трампа. По словам Льюса, ни Обама, ни кто-либо из чиновников Белого дома «никогда не давали распоряжения вести слежку за кем-либо из американских граждан». Льюис назвал «ложью» любые подобные предположения.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер на протяжении всей прошлой недели во время пресс-брифингов призывал профильные комитеты Конгресса провести расследования по поводу заявления Трампа о прослушке. Но улики так и не были предоставлены.