Гватемала, 12 марта, 2017, 04:10 — ИА Регнум. Число девочек, погибших 8 марта при пожаре в центре реабилитации жертв семейного насилия Гвателмалы, достигло 39 человек. Еще две пострадавшие скончались в больнице в субботу, 11 марта, передает Reuters.

Ван Гог. Палата в больнице в Арле. 1889

Сообщается, что врачи не смогли спасти жизни еще двух девушек, от сильных ожогов они скончались 11 марта. В столичном госпитале имени Рузвельта по-прежнему находится несколько пострадавших при пожаре воспитанниц центра. Их состояние медики оценивают как критическое.

По данным агентства, девушки были заперты в одной из комнат приюта в наказание за попытку бегства, когда в здании вспыхнул пожар. В центре находились подростки в возрасте от 13 до 17 лет.

Тысячи людей вышли на акции протеста в субботу, 11 марта, обвиняя в случившемся власти Гватемалы.

Ранее, 10 марта, президент Гватемалы Джимми Морелес признал ответственность государства за гибель несовершеннолетних и поручил провести тщательное расследование произошедшего. В стране был объявлен трехдневный национальный траур.

Как сообщало ИА REGNUM, погибшие в центре реабилитации жертв семейного насилия девушки были намерены присоединиться к акциям протеста против дискриминации женщин 8 марта. Воспитанницы центра неоднократно пытались привлечь внимание властей и общественности и обращались с жалобами на сотрудников центра, обвиняя их в сексуальных домогательствах, но внезапно стали жертвами пожара.

Первоначально сотрудники центра возложили ответственность за поджог на самих пострадавших. Сообщалось, что запертые в комнате девушки якобы сами подожгли матрацы для привлечения внимания. Окончательная оценка произошедшего будет дана после проведения расследования.