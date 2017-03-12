Число жертв в приюте для детей в Гватемале достигло 39
Гватемала, 12 марта, 2017, 04:10 — ИА Регнум. Число девочек, погибших 8 марта при пожаре в центре реабилитации жертв семейного насилия Гвателмалы, достигло 39 человек. Еще две пострадавшие скончались в больнице в субботу, 11 марта, передает Reuters.
Сообщается, что врачи не смогли спасти жизни еще двух девушек, от сильных ожогов они скончались 11 марта. В столичном госпитале имени Рузвельта по-прежнему находится несколько пострадавших при пожаре воспитанниц центра. Их состояние медики оценивают как критическое.
По данным агентства, девушки были заперты в одной из комнат приюта в наказание за попытку бегства, когда в здании вспыхнул пожар. В центре находились подростки в возрасте от 13 до 17 лет.
Тысячи людей вышли на акции протеста в субботу, 11 марта, обвиняя в случившемся власти Гватемалы.
Ранее, 10 марта, президент Гватемалы Джимми Морелес признал ответственность государства за гибель несовершеннолетних и поручил провести тщательное расследование произошедшего. В стране был объявлен трехдневный национальный траур.
Как сообщало ИА REGNUM, погибшие в центре реабилитации жертв семейного насилия девушки были намерены присоединиться к акциям протеста против дискриминации женщин 8 марта. Воспитанницы центра неоднократно пытались привлечь внимание властей и общественности и обращались с жалобами на сотрудников центра, обвиняя их в сексуальных домогательствах, но внезапно стали жертвами пожара.
Первоначально сотрудники центра возложили ответственность за поджог на самих пострадавших. Сообщалось, что запертые в комнате девушки якобы сами подожгли матрацы для привлечения внимания. Окончательная оценка произошедшего будет дана после проведения расследования.