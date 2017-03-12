Таллин, 12 марта, 2017, 03:38 — ИА Регнум. В Таллине неизвестный совершил политический акт по отношению к фотографиям почетного караула у памятника воинам Красной армии, который носит в Эстонии общеупотребительное название «Бронзовый солдат». Об этом сообщает эстонская газета Postimees.

Igor Fedotenkov Памятник на Военном кладбище Таллина

Вандал разрисовал фотографии красным маркером. Эти снимки были частью выставки в Таллине. Она проходила на первом этаже торгового центра Viru. Фото посвящались караулу, который стоял у памятника Красной армии 9 мая 2016 года.

Как отмечает издание, за этим инцидентом может стоять депутат эстонского парламента. Его имя газета не сообщает. Однако пишет, что он сейчас занимает высокую должность в одном из вузов страны.

В свою очередь, сам этот депутат такие обвинения в свой адрес отрицает.

Союз пресс-фотографов Эстонии обратился в полицию. У властей союз потребовал компенсацию убытков в несколько сот евро.