Неаполь, Италия, 12 марта, 2017, 03:09 — ИА Регнум. В итальянском Неаполе, где в субботу, 11 марта, произошли беспорядки против визита в город лидера оппозиционной правой партии «Лига Севера» Маттео Сальвини, пострадали 34 человека. Об этом сообщает La Repubblica.

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Из 34 пострадавших 28 являются полицейскими. Во время беспорядков стражи порядка задержали шестерых митингующих. Однако позже трое из них были отпущены.

11 марта на улицах Неаполя столкнулись участники акции протеста против лидера оппозиционной партии «Лига Севера» Маттео Сальвини и полицейские. Как писало агентство ANSA, демонстранты бросали бутылки c зажигательной смесью, камни, дымовые шашки и петарды. Стражи порядка, в свою очередь, использовали против протестующих слезоточивый газ.

Отмечается, что акция протеста, в которой принимало участие более тысячи человек, изначально носила мирный характер. Собравшиеся выражали недовольство прибытием в город Сальвини. Он известен своей антииммигрантской и антиевропейской риторикой.

Через несколько часов после начала акции протеста около 300 радикально настроенных человек забросали взрывпакетами район, где намечалось выступление лидера партии «Лига Севера».

Тогда и начались столкновения со стражами порядка.