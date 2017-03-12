Роттердам, Нидерланды, 12 марта, 2017, 03:01 — ИА Регнум. Голландская полиция в Роттердаме, где собрался митинг у турецкого консульства против мер властей Нидерландов по отношению к членам правительства Турции, разогнала демонстрантов. Причем с применением силы. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщает агентство Anadolu.

Bernhard_Staerck Полиция

По информации издания, против представителей турецкой диаспоры в Нидерландах, которые вышли на митинг, стражи порядка использовали дубинки. Разгоняла собравшихся также конная полиция.

В итоге стражи порядка оттеснили демонстрантов от здания консульства. Однако протестующие не прекратили свой митинг. Более того, они продолжили скандировать лозунги, осуждающие действия голландских властей по отношению к Турции.

ИА REGNUM писало ранее, что в субботу, 11 марта, глава МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, несмотря на запрет, планировал прилететь в Нидерланды на митинг турецкой общины в поддержку конституционной реформы в Турции. Однако голландские власти отказались выдавать разрешение на посадку самолёта Чавушоглу.

В ответ на это президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил принять ответные меры. Он заявил, что Турция умет быть терпеливой, но после такого инцидента: «Посмотрим, как ваши самолеты будут приземляться в Турции». Также МИД Турции объявил нежелательным возвращение в страну посла Нидерландов после отпуска.

Тогда министр по делам семьи и социальной политики Турции Фатма Бетюль Сайян Кайя заявила, что доберется до Нидерландов наземным путем. Однако голландская полиция заблокировала дорогу министру. Позже стражи порядка предложили Кайе покинуть страну и вернуться в Германию.