Амстердам, 12 марта, 2017, 02:26 — ИА Регнум. Нидерланды предположили министру по делам семьи и социальной политики Турции Фатме Бетюль Сайян Кайи, машину которой задержали на голландской границе, покинуть страну и направиться в Германию. Об сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК).

Флаг Германии

Как передает телеканала, правоохранительные органы Нидерландов предложили министру вернуться в Германию кратчайшим путем в сопровождении полицейских автомобилей. При этом НТК также сообщили, что полицейские говорили на турецком языке.

Получив такое предложение, турецкий министр спросила, может ли она хотя бы пять минут поговорить со своим народом. Однако на это ей поступил отказ.

Ранее ИА REGNUM писало, что голландские власти отказались выдавать разрешение на посадку самолёта главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. Он направлялся в Нидерланды на митинг турецкой общины в поддержку конституционной реформы в Турции. Сам митинг голландские власти запретили.

Тогда Фатме Бетюль Сайян Кайя заявила, что прибудет в Нидерланды наземным путем. Однако на границе дорогу ей заблокировала голландская полиция. Машину министра не пропустили. Эти инциденты вызвали критику со стороны турецких властей.

Позднее в своем Twitter Кайя написала: «Нидерланды нарушают все международные законы, конвенции и права человека, не пропуская меня в турецкое консульство».

Сейчас, по сообщениям телеканала RTV Rijnmond, голландские стражи порядка начали разгон демонстрации у турецкого консульства в Роттердаме. Так, на место уже прибыли специальные подразделения полиции. Они постепенно оттесняют толпу.