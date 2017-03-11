Тбилиси, 12 марта, 2017, 02:26 — ИА Регнум. Инцидент, приведший к противостоянию граждан и сотрудников полиции в Батуми, должен быть расследован немедленно. Об этом заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили, передает в воскресенье, 12 марта, телеканал «Рустави 2».

Michał Józefaciuk Георгий Маргвелашвили

Грузинский президент отреагировал на события, происходящие в столице грузинской автономии Аджарии, и призвал стороны сохранять спокойствие и не допускать эскалации конфликта. По словам Маргвелашвили, ситуация находится под контролем властей Грузии, в том числе премьер-министра страны Георгия Квирикашвили и главы МВД Георгия Мгебришвили.

«Мы считаем, что должны быть защищены права на свободу собраний и свободу выражения мнений, — отметил президент, — но в то же время мы должны уважать государственные институты и закон».

«Протестующие, возможно, имели некоторые основания для протеста», — выразил предположение Маргвелашвили. По мнению грузинского лидера, необходимо немедленно начать расследование случая, вызвавшего недовольство общественности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, поводом для митинга, собравшего перед зданием управления полиции в Батуми несколько сотен граждан, стало задержание двух водителей. Вскоре акция протеста переросла в столкновения с сотрудниками полиции. Около 20 человек получили ранения, правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ.