Москва, 12 марта, 2017, 01:56 — ИА Регнум. В ХХI веке в российских тюрьмах содержится почти в два раза меньше заключенных, чем прежде. Сегодняшние показатели по количеству тюремного населения в РФ за счет гуманизации наказаний достигли исторических минимумов. Об этом сегодня, 12 февраля сообщили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), передает «Интерфакс».

Винсент Ван Гог. Прогулка заключённых (фрагмент). 1890

Согласно данным на 1 января 2017 года, в тюрьмах, исправительных колониях и следственных изоляторах находятся примерно 630 тыс. человек. Из них числа 523 тыс. содержатся в местах лишения свободы и еще приблизительно 107 тыс. — в СИЗО.

Как пояснили в пресс-бюро ФСИН, сегодня благодаря решенному ряду задач, которые были направлены на либерализацию уголовно-исполнительной политики, гуманизацию исполнения наказаний, неуклонно сокращается численность подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в учреждениях УИС.

В то же время, если говорить о количестве людей, которых приговаривают к наказаниям, которые не связаны с помещением в места лишения свободы, то их общая численность за этот период осталось почти прежней. Составляет около миллиона граждан.

Отмечается, что в настоящее время на учете в уголовно-исполнительных инспекциях состоит более 417 тыс. человек, которые приговорены к такого рода наказаниям.

Самое большое количество заключенных в России, а это более одного миллиона человек, было зафиксировано в 1997—2000 годах. В 2000-м году тюрьмах, исправительных колониях и следственных изоляторах находились 1,092 млн человек. После этого каждый год этот показатель снижался, свидетельствует статистика.