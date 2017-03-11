Греция, 12 марта, 2017, 01:48 — ИА Регнум. Операция по захвату вооруженного грабителя, захватившего сотрудника магазина в греческом городе Каматеро прошла успешно. Об этом в субботу, 11 марта, сообщает новостной портал Kathimerini.

LeoFra Грабитель

Инцидент произошел в супермаркете города Каматеро My Market незадолго до 18:00, времени закрытия магазина. Сообщается, что вооруженный пистолетом злоумышленник, угрожая оружием, пытался забрать деньги из кассы, однако кто-то из присутствующих вызвал полицию.

Прибывшие на место стражи порядка, окружили здание и потребовали от грабителя сложить оружие и сдаться. Вместо этого преступник захватил в заложники одну из сотрудниц магазина и попытался, прикрываясь женщиной, покинуть место преступления.

Заложница сумела отбиться от грабителя. В завязавшейся перестрелке мужчина был тяжело ранен в грудь и живот. Жертв среди сотрудников и посетителей супермаркета удалось избежать.

Сообщается, что задержанный нарушитель, вероятно, является гражданином Греции. В тяжелом состоянии мужчины был доставлен в хирургическое отделение местной больницы.

По факту произошедшего начато расследование.