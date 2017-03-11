Батуми, Грузия, 12 марта, 2017, 01:15 — ИА Регнум. Стихийный митинг, организованный перед зданием управления полиции грузинской автономии Аджарии, перерос в столкновения с правоохранителями. Полицейские вынуждены были применить слезоточивый газ, в воскресенье, 12 марта, сообщает телеканал «Рустави 2».

Athens Indymedia Слезоточивый газ

Поводом к протестной акции стало задержание двух водителей, произошедшее в субботу, 11 марта. Через несколько часов после инцидента у здания управления полиции автономии собрались несколько сотен недовольных и потребовали отставки высших руководителей полиции Аджарии.

Сообщается, что к протестующим никто из чиновников не вышел, а в ответ на их агрессивные действия был применен слезоточивый газ. Шестеро участников акции, забрасывавших полицейских камнями, были задержаны.

В ходе беспорядков более двух десятков человек получили ранения. Как сообщила врач республиканской больницы в Батуми Гия Кикабидзе, в учреждение было доставлено 11 раненых, в том числе шесть сотрудников полиции.