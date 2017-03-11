Эдмонтон, Канада, 12 марта, 2017, 01:14 — ИА Регнум. Посольство России в Оттаве и российское генеральное консульство в Торонто в настоящее время выясняют обстоятельства гибели гражданина РФ Виталия Савина в Канаде. Об это сообщил в субботу, 11 марта, генеральный консул РФ в Торонто Кирилл Михайлов.

SimonP Посольство Российской Федерации в Канаде

По его словам, сейчас дипломаты уточняют обстоятельства произошедшего инцидента с полицией, в результате которого погиб Виталий Савин. Отмечается, что он постоянно проживал в Эдмонтоне.

Михайлов отметил, что российское посольство в Оттаве и генконсульство в Торонто сделали все необходимые запросы по этому поводу в местные власти. Генеральный консул сообщил, что почетный консул России в Эдмонтоне поддерживает контакты с органами местной власти, а также с родственниками погибшего.

«Предпринимаются все необходимые в таких случаях меры для защиты прав и интересов наших граждан за рубежом», — заявил Милайлов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 9 марта полицейские в Канаде застрелили российского гражданина Виталия Савина, который, по сообщениям местных СМИ, напал на стражей порядка с ножом. Полиция города Эдмонтон получила вызов о водителе, который нарушает правила дорожного движения. По показаниям правоохранителей, 55-летний Савин вышел из машины с ножом и напал на них.

Полицейские застрелили Виталия Савина, он скончался на месте от полученных ран. В настоящее время ведется расследование.