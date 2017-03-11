Нью-Йорк, США, 12 марта, 2017, 00:55 — ИА Регнум. Влиятельный прокурор Манхэттена уроженец Индии Прит Бхарара, отказавшийся добровольно сложить свои полномочия, был уволен. Об этом в субботу, 11 марта сообщает New York Times.

geralt Увольнение

«Я не подал в отставку, — написал Бхарара на своей странице в сети Twitter 11 марта. — Только что я был уволен».

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс в пятницу, 10 марта, обратился к 46 американским прокурорам с призывом оставить свои должности. Однако 48-летний прокурор Южного округа Нью-Йорка отказался выполнить это требование, пояснив, что в декабре 2016 года он встречался с избранным президентом США Дональдом Трампом и получил гарантии сохранения своего поста.

По словам Бхарары, Трамп попросил его остаться на должности прокурора Манхэттена. «Поэтому я ожидаю, что продолжу работать в Южном округе», — пояснял ранее чиновник.

Источник напоминает, что Прит Бхарара проработал в должности прокурора Южного района Нью-Йорка более семи лет. В последнее время занимался расследованиями коррупционных дел политиков и финансистов Уолл-стрит. В настоящее время курировал расследования в отношении помощников демократического губернатора Эндрю Куомо и помощников мэра-демократа Билла де Блазио.

Напомним, замена прокуроров является стандартной практикой для новой администрации США, хотя некоторые президенты делают это поэтапно.