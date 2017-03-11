Брюссель, 12 марта, 2017, 00:44 — ИА Регнум. Целью террористов, устроивших взрывы в прошлом году в аэропорту Брюсселя, являлись, в первую очередь, российские, американские и израильские пассажиры. Об этом полиция Бельгии узнала из недавно обнаруженных записей разговоров между боевиками, передает бельгийская газета Het Nieuwsblad.

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В аудиофайлах зафиксирован разговор продолжительностью десять минут между Наджимом Лашрауи и Ибрагимом Бакрауи. Они обсуждали дату атаки, а также выбор оружия и цели.

Лашрауи говорит своему сообщнику, что обстоятельства складываются таким образом, что нет больше возможности откладывать атаку и действовать нужно, как можно быстрее. Лашрауи сообщает Бакрауи, что решено провести атаки 22 марта.

На записи также зафиксировано, как Лашрауи говорит: «Один из братьев передал нам информацию, что завтра утром там будут американские, российские и израильские рейсы. Попробуем ударить по ним».

Как отмечает бельгийское издание, аудиофайлы с переговорами террористов были обнаружены на ноутбуке, который находился в мусорном баке в районе Схарбек. Из разговора между Лашрауи и Бакрауи следует, что они опасались задержания, которое могло произойти в любой момент. Так, Ибрагим Бакрауи сказал своему сообщнику, что нужно действовать немедленно, «или будем вечно гнить в тюрьме». Издание отмечает, что последнее сообщение террористы передали в Ракку своему неназванному «куратору» в Сирии 21 марта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, теракт в международном аэропорту Брюсселя произошел утром 22 марта 2016 года. Там прогремело два взрыва. Позже в этот же день произошел еще один взрыв: в метро на станции «Мальбек». Террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)) взяла на себя ответственность за содеянное. В результате обеих атак погибли 32 человека. Еще 300 получили ранения.

Ранее, в январе этого года, как сообщал бельгийский телеканал RTBF, на выброшенном террористами ноутбуке были найдены записи также между Наджимом Лашрауи и Ибрагимом Бакрауи. На аудифайлах записано, как боевики планировали похитить несколько человек, чтобы добиться освобождения своих сообщников. Для этого они намеревались похитить нескольких видных лиц.