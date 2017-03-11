Москва, 11 марта, 2017, 21:20 — ИА Регнум. Российская Федерация и Египет в целом согласовали проект протокола о сотрудничестве в сфере авиационной безопасности, подписание которого позволит восстановить авиасообщение между странами. Об этом, как передает ТАСС, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.

Dennis Jarvis Каирский аэропорт

«Она (египетская сторона) просто пока не обозначила дату, место, и время для подписания этого соглашения, — говорит министр. — А так все вопросы согласованы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти РФ в ноябре 2015 г. приняли решение приостановить авиасообщение с Египтом после теракта, в результате которого разбился самолет авиакомпании «Когалымавиа», выполнявший рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. В результате авиакатастрофы погибли 217 пассажиров и 9 членов экипажа.

Авиасообщение с Египтом было решено не восстанавливать до тех пор, пока ситуация с безопасностью в аэропортах страны не улучшится.

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