Минтранс: РФ и Египет согласовали протокол по авиабезопасности
Москва, 11 марта, 2017, 21:20 — ИА Регнум. Российская Федерация и Египет в целом согласовали проект протокола о сотрудничестве в сфере авиационной безопасности, подписание которого позволит восстановить авиасообщение между странами. Об этом, как передает ТАСС, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.
«Она (египетская сторона) просто пока не обозначила дату, место, и время для подписания этого соглашения, — говорит министр. — А так все вопросы согласованы».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти РФ в ноябре 2015 г. приняли решение приостановить авиасообщение с Египтом после теракта, в результате которого разбился самолет авиакомпании «Когалымавиа», выполнявший рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. В результате авиакатастрофы погибли 217 пассажиров и 9 членов экипажа.
Авиасообщение с Египтом было решено не восстанавливать до тех пор, пока ситуация с безопасностью в аэропортах страны не улучшится.
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