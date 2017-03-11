Севилья, Испания, 11 марта, 2017, 21:09 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Севилья» на своем поле сыграл вничью с «Леганесом» в матче двадцать седьмого тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая 11 марта на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье, завершилась со счетом 1:1.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Ничья

На гол полузащитника гостей Аппеита Габриэла хозяева поля ответили точным ударом в исполнении нападающего Стефана Йоветича.

После двадцати семи матчей в чемпионате Испании «Севилья» пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 57 очков. Клуб «Леганес», набравший 25 баллов, находится на шестнадцатой позиции.

Чемпионат Испании. 27-й тур

«Севилья» (Севилья) — «Леганес» (Леганес) — 1:1.

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